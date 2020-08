“No me queda otra que agradecerte por no llevarte la vida de mi hermana”

Bronca, indignación y tristeza, esa fue la mezcla de sensaciones que sintió un vecino de nuestra ciudad, luego de que un delincuente asaltara a mano armada a su hermana mientras trabajaba en un local de ropa deportiva. Indignado por lo ocurrido, el hombre decidió escribirle una carta al ladrón en sus redes sociales.

“Esperé un día para digerir el hecho que vivimos y ser muy cauto y consecuente con lo que expreso, no me queda otra que agradecerte por solo robar y no llevarte la vida de mi hermana.

Hoy puedo abrazarla, reír y llorar con ella”, comienza relatando en su carta. “Ella puede ver a su familia y sobrinos; por más que anoche sufrió un trauma, hoy se despertó y pudo desayunar. ¿Cuántas personas no tienen este final feliz? ¿Cuántas personas se despiertan con su familiar hecho pancarta?”, continuó.

El robo tuvo lugar en un negocio de ropa deportiva de la zona de 12 y 64, cuando la víctima, una mujer de unos 35 años, estaba trabajando. “Eran las 17 y mi hermana estaba cerrando el local temprano porque no se vendió nada y llamó a mi madre para que la vaya a buscar. En ese momento entró este muchacho”, contó el hombre en diálogo con diario Hoy.

El hermano de la víctima detalló: “Se acercó a la puerta del local, y como no se puede entrar por el protocolo tenemos un mueble en la puerta para atender. Le preguntó por una remera, pero ella se dio cuenta que la estaba por robar. Ahí entonces el delincuente sacó un arma y le pidió la plata”.

Según contó a Trama Urbana, luego el ladrón la obligó a tirarse al piso, agarró el poco dinero que había en la caja registradora y el posnet, para después escapar corriendo del lugar. Cabe mencionar que por el momento, el autor del robo continúa siendo intensamente buscado por las autoridades, aunque permanece prófugo.

Las consecuencias

“Después de que el ladrón se fue, mi hermana se levantó y salió a los gritos con un ataque terrible. Ahora se quedó muy mal, con ataques de pánico y no puede dormir”, relató el hombre. “Hoy (por ayer) no queríamos que vaya a trabajar, aunque ella quiso ir igual con mi madre, aunque terminó yendo por un rato no más. La verdad la sacamos barata”, finalizó.

En cuanto a los hechos de inseguridad anteriores, si bien el local que está emplazado sobre 12 y 64 ya había sufrido robos menores, el damnificado detalló que esta es la primera vez que ocurre a punta de pistola. “Estamos hace 7 años y solo nos había pasado que nos sustrajeran prendas algunas mecheras, pero nada grave”. “La idea es que la intención de la ironía de la carta al ladrón se difunda”, afirmó por último el hombre.

La víctima también hizo su descargo por las redes sociales: “Impotencia, bronca y asco, eso siento. Estás trabajando tranquila y viene un hijo de p… y te apunta con un arma. ¿Hasta cuándo?”, expresó la mujer.