“No me tomaron la denuncia”, aseguró la chica que quisieron secuestrar en City Bell

El pasado viernes por la noche Soledad vivió una verdadera pesadilla, cuando sufrió un intento de secuestro cuando regresaba a su casa en la localidad de City Bell. Estaba en la zona de Belgrano y 450 cuando fue abordada por varios individuos, que la golpearon, le robaron e intentaron subirla por la fuerza a un auto.

Tal como informó de forma exclusiva diario Hoy en su edición del sábado, la joven logró liberarse y vio cómo los atacantes escapaban a bordo de un auto de color bordó.

No obstante, ahora dio detalles del terror que le tocó padecer: “Venía de trabajar, me bajo en 450

y voy a 449 y Belgrano y cruzo la calle. Ellos pasan por el Bel y me gritan: Morocha. Lo dejé pasar y sigo caminando”.

Sin embargo, en ese momento pasó lo peor: “Dan la vuelta y me agarran de frente. Ahí me doy cuenta de que me quieren robar, así que tiré la cartera para la casa del vecino y queda en el alambrado colgada. Me empujan y me caigo yo al piso y ahí me agarran de las manos y piernas”.

Siguiendo con su relato, agregó: “Empiezo a gritar cuando me doy cuenta que me estaban arrastrando hacia el auto y me tapan la boca. Con todas mis fuerzas intenté zafarme y seguí gritando y ahí ellos se asustaron y se suben al auto”.

“Fui a hacer la denuncia y no me la tomaron. No lo hicieron porque no tenían señal ni para imprimir. La hice por internet la denuncia”, afirmó completamente indignada.

Además, aseveró que en ese momento un vecino que pasaba en auto la encontró y la ayudó: “Fuimos a buscar a los tipos por el camino Belgrano pero los perdimos. Nos cruzamos con un patrullero, me tomó los datos pero se quedaron ahí, no fueron a buscarlo”.

Finalmente, Soledad sentenció: “Ahora en comisaría Décima me dijeron que mis datos ya estaban registrados cuando le conté al del patrullero y no me tomaron la denuncia. No fui más a la seccional, después de que no me tomaron la denuncia no me acerqué”.

El gravísimo suceso, primicia de este multimedio, quedó registrado en una cámara de seguridad privada. Ahora los agentes, estudian las imágenes para poder capturar a los malhechores, que se cree que son del barrio.

Asimismo, los vecinos de City Bell, indignados por los recurrentes episodios de inseguridad, volvieron a reclamar mayor presencia policial.