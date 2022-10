Una chica se realizó un tratamiento de belleza, sufrió mala praxis y la agredieron en una clínica de Laferrere

A las pocas horas de inyectarse en los labios un líquido que supuestamente era ácido hialurónico, Nadia sintió mucho dolor, además, notó una gran inflamación. Ante este panorama decidió regresar al centro de estética donde se atendió para que le den una explicación, pero los que empleados del local respondieron con violencia y la echaron a los golpes.

Según la denuncia de la víctima, el local de Estética está ubicado sobre la calle Beethoven de la localidad bonaerense de Laferrere, donde acordó con el dueño del lnegocio la aplicación de ácido hialurónico en sus labios a cambio de 60 mil pesos.

“Este señor no me hizo firmar ningún consentimiento. Fue a buscar una jeringa del otro lado y no me di cuenta de preguntar qué me iba a colocar. Me dijo otra marca que la que yo había pedido y señado. Me dijo que la que había pedido no le había quedado porque no se conseguía el producto y ya no podía devolverme mi seña de $15.000″, contó.

Y agregó: “Sólo colocó media jeringa, porque mis labios no daban más de sangrar, del dolor y de hinchazón. Desde anoche estoy con fiebre y dolor en los labios con moretones”.

Al ver que la situación empeoraba, Nadia volvió al lugar para pedir explicaciones pero dos hombres vestidos con ambo la agredieron físicamente y le dijeron: “Hija de re mil p..., negra villera”, entre otros insultos, algo que quedó registrado en un video.