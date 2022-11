“No vamos a parar hasta que se sepa la verdad”, escribió desde la cárcel el novio de Eliana Pacheco

Desde la cárcel en la cual se encuentra alojado, Maximiliano Videla, el novio de Eliana Pacheco, la joven de 24 años que fue hallada sin vida, volvió a utilizar sus redes sociales para referirse al asesinato. Manifestó: “No vamos a parar hasta que se sepa la verdad”. Anteriormente, en el marco de un allanamiento por una causa de robo, habían incautado varios celulares de su celda.

En este caso, mediante una publicación en su cuenta de Facebook, Videla expresó: “Gracias a toda la gente que nos ayudó a buscarla, que compartió, que hizo lo que pudo. Yo no juzgo, uno no elige de quién se enamora. Si te brindan amor puro y sincero no importa tu pasado”.

Si bien no está del todo claro si tuvo acceso a otro teléfono para realizar el posteo luego de que le secuestraran 7 celulares, el joven hizo mención a lo ocurrido con su pareja y sostuvo: “En vez de hablar de la gente, peleen para que dejen de pasar estas cosas, que para los hijos es doloroso porque no saben lo que uno siente”.

En otra publicación efectuada algunos minutos después, dejó desgarradores mensajes sobre su relación con Eliana y subrayó: “Te extraño cada segundo vida, no paro de pensarte amor. Tenía ganas de escribirte lo que siento por más que hablen cosas que no eran. Éramos el uno para el otro; hoy te extraño cada vez más. Ni un segundo dejo de ver tu sonrisa”.

“Te juro que fui feliz, me hiciste el hombre más feliz del mundo. Fuiste la mujer que robó mi corazón por completo y así va a ser siempre; no dejo de pensarte ni un segundo. Vamos hacer justicia, no vamos a parar hasta saber la verdad”, sentenció el joven.

Sigue la investigación

Cabe recordar que Videla se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria 26 de Lisandro Olmos, detenido por un robo a mano a armada y, además, está acusado de haber cometido un homicidio ocurrido en la cárcel durante una pelea con otro interno en el año 2015.

En este sentido, mientras avanza la causa para esclarecer el asesinato de Pacheco, una de las principales hipótesis en las que trabajan los detectives es que podría haberse tratado de una venganza contra el joven, relacionado con aquel episodio sucedido dentro del penal. Por ese hecho, Videla fue condenado a ocho años de prisión, pero el allanamiento llevado a cabo en su celda, en el que le incautaron varios celulares, se ordenó luego de que descubrieran que había protagonizado el robo de un automóvil durante una de sus salidas transitorias.