Le robaron, fue a hacer la denuncia pero en la comisaría Novena no se la tomaron

Mientras los robos en la ciudad de La Plata no frenan y se produjeron otros tantos en las últimas horas, ahora se supo que, insólitamente, desde la comisaría Novena no quisieron tomar la denuncia por un atraco, que este medio publicó en exclusiva en su edición anterior.

Tal como Trama Urbana señaló, sujetos desconocidos ingresaron a un edificio ubicado en 63 entre 115 y 116, saltando paredes y cortando alambres. Una vez en el interior, se apoderaron de una bicicleta y escaparon con rumbo desconocido.

Al notar el suceso, la víctima se trasladó, como corresponde, hasta la mencionada seccional, con jurisdicción en la zona. Allí intentó hacer la exposición oficial por el hurto pero, llamativamente, los oficiales que la atendieron no quisieron hacerla.

“No se la tomaron porque adujeron que necesitaban el número del cuadro de su bici”, indicó un allegado, y agregó: “Así cualquiera puede robar, total, ¿quién va a tener el número de cuadro de su bicicleta? Es absurdo”.

No está de más puntualizar que, al no quedar asentada la denuncia, para las estadísticas policiales que después demanda el Ministerio de Seguridad el robo no existió y, por lo tanto, la inseguridad en La Plata no refleja sus verdaderos números. “Es una vergüenza lo que hicieron en la Novena. Dicen que tenemos que denunciar cuando nos asaltan pero, cuando queremos hacerlo, ponen excusas para no tomarla”, se quejaron los residentes del área.

En tanto, un delincuente se apoderó en cuestión de segundos de una moto, que estaba estacionada en avenida 13 entre 68 y 69, a metros del Ministerio de Educación. A plena luz del día, a las 17:30 del domingo, el hampón se acercó hasta el ciclomotor Gilera Smash Underbone, venció el traba volantes y se lo llevó.