Nueve ladrones asaltaron una panadería de Barrio Norte

Una banda conformada por un total de nueve delincuentes, algunos de ellos aparentemente menores de edad, robó y causó destrozos en una reconocida panadería ubicada en el corazón de Barrio Norte. Si bien quedaron filmados, hasta el momento no hay detenidos.

El episodio tuvo lugar pasadas la 2, y pudo verse en las cámaras de seguridad a varios individuos acercándose al lugar, ubicado en la esquina de 13 y 35. Al notar que no había nadie cerca, se dirigieron hasta una de las ventanas, la cual rompieron para poder acceder.

Una vez que entraron al local, hicieron grandes destrozos y fueron hasta la caja registradora, de donde se robaron dinero de la recaudación. Asimismo, también se apoderaron de otros objetos de valor que había en el interior del comercio, como también de mercadería.

Ya con el botín en su poder, emprendieron la fuga con rumbo desconocido, perdiéndose por las calles del vecindario. Cabe mencionar que, si bien poco se sabe de los autores del hecho, los vecinos creen que se trata de una banda de menores que ya cometió otros asaltos en la misma zona.

Ahora, los investigadores deberán analizar las cámaras de seguridad no solo del comercio, sino también de las inmediaciones. Por lo pronto, en las imágenes pueden verse los nueve jóvenes doblando en la citada esquina y, tras disimular unos segundos, a uno de ellos romper con un ladrillo la vidriera.

Luego, al menos siete de los delincuentes entraron al negocio, mientras los dos restantes se quedaron afuera haciendo de “campana”. Con total impunidad, recorrieron el lugar y se hicieron con 20 mil pesos en efectivo y un celular, además de otros elementos.

Cabe mencionar que, apenas 48 horas antes, otro comercio ubicado a tan solo 100 metros había sido víctima de delincuentes. En ese caso también actuaron varios menores, los cuales se metieron a una verdulería de 13 y 34 y, tras amenazar al dueño con un cuchillo, escaparon con la recaudación.

Debido a esto, no se descarta que ambos episodios tengan algún tipo de relación y que incluso se trate de los mismos hampones. No obstante, esto no podrá ser confirmado hasta que se lleven adelante las tareas investigativas correspondientes.