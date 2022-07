Nuevo robo en La Plata: ahora desvalijaron una casa de Los Hornos

Sujetos desconocidos protagonizaron un nuevo robo en La Plata, cuando ingresaron a la casa de un vecino de Los Hornos y se la desvalijaron, señalaron fuentes policiales.

El hecho tuvo lugar entre las 12 y las 16 del jueves en una vivienda de 142 y 66, cuando el dueño del lugar había salido. Al regresar, descubrió que todo estaba en desorden y que los intrusos le habían quitado dos notebooks, una bicicleta rodado 29, el casco, ropa deportiva y electrodomésticos.

Tras ello, radicó la correspondiente denuncia y luego vio que las computadoras estaban siendo ofrecidas en redes sociales. “La Policía me dijo que no me meta, que se encargan ellos, pero no hicieron absolutamente nada”, se lamentó el damnificado.