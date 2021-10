Nuevos robos en casas de la zona norte platense desnudan la crisis de inseguridad

Los robos en distintos puntos de la ciudad y bajo todo tipo de modalidad continúan imparables, sin que la Policía pueda hacer nada para impedirlos. Ahora hubo que lamentar dos nuevos sucesos que tuvieron lugar en la zona norte platense, y ambos con un mismo punto en común: la impunidad. Los implicados se dieron a la fuga una vez cometidos los atracos y hasta el cierre de esta edición permanecían en la clandestinidad.

Fuentes oficiales informaron que uno de los sucesos se materializó en una vivienda emplazada en las calles 134 y 418 de Villa Elisa, hasta donde llegaron ayer a la madrugada un grupo de hampones. Sin llamar la atención de vecinos ni tampoco de las víctimas que descansaban dentro, ingresaron tras forzar una puerta trasera y recorrieron las instalaciones.

De esta manera se apoderaron de celulares y otros elementos de valor, con lo que resolvieron fugarse con rumbo incierto. Los dueños del lugar notaron los faltantes una vez que se despertaron, pero pese a la denuncia policial, nada se sabe de los sospechosos.

De acuerdo a los perjudicados, todo se inició alrededor de las 3 y ellos se encuentran en buen estado de salud. “Nadie escuchó nada y por suerte no pasó a mayores. Pudo haber sido peor”, dijeron.

“Es increíble cómo uno ya no está seguro ni en su propia casa, no se puede vivir más así. Yo cuando estoy sola estoy muerta de miedo, miedo de que entre alguien. No puedo estar tranquila”, admitió una vecina de la zona, y otro apuntó contra las fuerzas de seguridad: “Acá si no nos cuidamos entre nosotros vamos muertos, porque ni la comisaría de la zona ni la Jefatura Departamental hacen nada. No les importamos nosotros”.

En tanto, el pasado sábado ­sujetos desconocidos se metieron a una casa de City Bell, donde destrozaron una puerta, al parecer, con una barreta.