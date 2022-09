Otro ilícito en Los Hornos hizo explotar a los vecinos

Los Hornos sigue siendo, sin duda alguna, uno de los barrios más inseguros de la ciudad y en las últimas horas hubo que lamentar otro suceso delictivo que por el momento se mantiene impune.

En esta oportunidad, un grupo de cacos se apoderó de una moto de alta cilindrada de las calles 137 entre 69 y 70, el pasado jueves. Pese a la cantidad de horas transcurridas del hecho, todavía las autoridades policiales no pudieron capturar a los involucrados, de quienes nada se sabe.

Para poder ubicarlos, analizan las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas. En tanto, los vecinos volvieron a manifestaron su descontento con el accionar de los engalanados de seguridad. “No hacen nada, y ni siquiera con las marchas y reuniones que organizamos nosotros activan”, dijo uno. Y otro señaló: “Esto es tierra de nadie, toda la zona está completamente liberada. Nadie nos protege”.

En tanto, una mujer que reside en 137 entre 62 y 63 manifestó: “A mí ya me robaron dos veces, hice la denuncia pero no pasó nada. Lo único que pasó fue haber perdido una tarde en la comisaría. Acá pasan los comisarios pero la realidad es la misma, no la cambia nadie”.