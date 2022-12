Otro robo más en la zona de plaza Emilia de City Bell

Dos motochorros sorprendieron a un joven mientras paseaba el perro en City Bell y lo despojaron de sus pertenencias. La víctima, que se comunicó con este multimedio, dijo que fue abordada en las inmediaciones de la plaza Emilia, alrededor de las 15 de ayer. “Saqué al perro a dar una vuelta antes del partido de Argentina (contra Polonia, por el Mundial) y aparecieron dos tipos armados, en una moto”, expuso.

En cuestión de segundos le sacaron el celular y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

“No me llegaron a sacar nada más porque no tenía nada, ni siquiera había salido con la billetera, pero igual así no se puede vivir. Es un desastre esta zona”, se lamentó el damnificado.