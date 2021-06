Pánico, disparos y corridas en pleno centro platense

Momentos de extrema tensión se vivieron en la jornada de ayer en pleno centro platense, cuando en horas del mediodía un ladrón intentó cometer un asalto en un local de telefonía celular y, al no poder hacerlo, escapó a los tiros.

Voceros oficiales sindicaron a Trama Urbana que el violento hecho sucedió pasadas las 11, cuando las calles de la ciudad se encontraban con un número importante de gente.

El escenario fue un local ubicado en 8 entre 46 y 47, pleno centro comercial platense. Según manifestaron fuentes consultadas, en ese lugar se hizo presente un ladrón, el cual ingresó al comercio, le exhibió un arma de fuego al empleado y le exigió que entregara todo el dinero de la recaudación.

Si bien el damnificado se encontraba solo en ese momento y sin nadie que pudiera ofrecerle ayuda, se las ingenió como pudo y logró tocar la alarma del local, lo cual puso en fuga de inmediato al delincuente. No obstante, la situación estaba lejos de terminar allí.

En ese momento, un peatón que vio al delincuente salir corriendo del negocio decidió salir tras él luego de ser alertado por el empleado sobre lo que acababa de pasar. El hombre entonces empezó a perseguir al caco, pero este sacó su arma y efectuó varios disparos, para evitar que el sujeto le diera alcance.

La dramática situación dejó estupefactos a los presentes; algunos buscaron refugio, otros no entendían qué era lo que ocurría. De igual forma, y sorprendentemente, de milagro no hubo que lamentar ningún herido, ya que las balas no impactaron en nadie de los que transitaban la calle en ese instante.

Asimismo, en cuanto al ladrón, testigos indicaron que continuó la fuga a pie por calle 8, hacía el diagonal 74, donde terminó perdiéndose de vista. Si bien un llamado al 911 alertó a la Policía y se realizó un operativo cerrojo para poder encontrarlo en las inmediaciones, al cierre de esta edición todavía el implicado se encontraba prófugo.

Tomó intervención la comisaría Primera, que cuenta con jurisdicción en la zona, y la Unidad Funcional de Instrucción en turno, iniciándose las respectivas diligencias. El relevamiento de las cámaras de seguridad, públicas y privadas, será clave para poder dar con el paradero del autor del hecho.