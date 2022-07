Pánico por delincuentes a los tiros en medio de la calle

Vecinos de la ciudad de Berisso vivieron momentos de extrema tensión durante horas de la mañana de ayer, cuando pasadas las 9:00 un grupo de delincuentes que iba a bordo de un automóvil comenzó a los tiros en medio de la vía pública.

Según indicaron fuentes policiales a Trama Urbana, todo sucedió en la zona de 28 y 160, cuando unas detonaciones pusieron en alerta a todo el barrio. Desesperados, vieron desde las ventanas de su casa un auto con tres sujetos dentro, los cuales disparaban al aire sin motivo aparente.

Ya en el lugar, un patrullero divisó un Renault Clío con los sospechosos y se inició una persecución. Al llegar a 27 y 166 se tiraron del coche y trataron de trepar la pared de una casa, para después saltar al interior con el objetivo de continuar con su fuga por los fondos

No obstante, no lograrían llegar muy lejos, ya que finalmente terminaron siendo detenidos por los uniformados. La situación no terminó allí, porque luego apresaron a un cuarto individuo en las inmediaciones.

El sujeto iba a bordo de un Volkswagen Vento y fue interceptado por los agentes al notar una actitud sospechosa. “Estaba de apoyo en la zona, ya que eran pertenecientes al mismo grupo”, detalló un vocero consultado por este multimedio. Asimismo, se procedió al secuestro de ambos coches utilizados.

“Requisados los vehículos y los sujetos, no se encontró arma de fuego”, agregó la fuente.

Todos los implicados quedaron aprehendidos y fueron trasladados hasta la dependencia policial, quedando imputados por los delitos de “violación de domicilio y resistencia a la autoridad”. Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción nº1, que impartió las correspondientes directivas.