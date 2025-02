Pedirán otra pericia sobre el cuerpo de Paloma, asesinada junto a un amigo

El abogado de la familia de Paloma, la joven asesinada junto a Josué en la localidad bonaerense de Florencio Varela, contó cómo serán los procesos jurídicos en la causa y aseguró que van a pedir una “nueva pericia sobre el cuerpo de la menor”.

En diálogo con Radio Splendid, Aníbal Osorio, el letrado de la familia de Paloma Gallardo, mencionó: “Ayer (por el jueves) me hice cargo de la defensa de la familia de Paloma. Estamos analizando todas las pruebas del expediente. Creemos que Paloma y Josué fueron víctimas de un ataque de carácter sexual seguido de muerte”.

Además, tras ser consultado por el padre de la víctima, detalló: "El padre de Paloma sostiene que fueron víctimas de un ataque sexual. No habla sin fundamentos. El fiscal no niega que haya podido pasar, dice que no hay pruebas. Vamos a pedir una nueva pericia sobre el cuerpo de Paloma para poder determinar la hipótesis que sostenemos”.

Asimismo, le preguntaron el camino que tomaron los adolescentes y respondió: "Según vecinos del lugar, el camino por donde se los ve caminando a Paloma y Josué era alternativo. No es muy común que la gente lo use”.

Por último, concluyó: “Me comuniqué con los abogados de la familia de Josué para hacer un trabajo en conjunto”.