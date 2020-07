Playero de una estación de servicio de Tolosa disparó al piso para echar al cliente

Un changarín de 42 años denunció un gravísimo incidente ocurrido en una estación de servicio de Tolosa. Aseguró que uno de los playeros lo amenazó con un arma de fuego, disparó y le advirtió que no regresara al lugar, informaron ayer fuentes policiales.

El incidente se registró en la expendedora ubicada en las calles 524 entre 121 y 122, hasta donde llegó el hombre junto a un amigo con el fin de cargarle nafta a la moto que manejaba.

Sin embargo, nada fue como pretendía ya que los atendió uno de los empleados pero no para brindarles servicio alguno. “El denunciante refiere que el trabajador extrajo de entre sus ropas una pistola o un revólver, no supo precisar qué, les gritó y efectuó un disparo contra el piso”, le contó a Trama Urbana un agente con acceso a la causa. No conforme, les dijo que no volvieran y, entonces, los otros se fueron en el rodado.

De inmediato radicaron la denuncia en la comisaría Sexta, donde se abrió un expediente por el delito de “amenazas agravadas y abuso de arma”.