“Por el amor de Dios, necesito que me traigan un preso”: el grave pedido de un jefe policial del Comando de Patrullas

Un verdadero escándalo vuelve a rodear a la cúpula policial platense, en este caso, directamente al Comando de Patrullas (CP).



Trama Urbana accedió a una delicada información en donde un jefe de esa fuerza, con el rango de comisario inspector, le exigió a sus subalternos una masiva detención de motociclistas en el marco de un control vehicular por las calles de nuestra ciudad. “Por el amor de Dios, necesito que me traigan un preso”, fueron sus palabras textuales. Ante eso, sus compañeros de menor rango no solo se mostraron indignados, sino que también hicieron ellos sus propios pedidos.



Por lo que el diario Hoy pudo averiguar de calificadas fuentes, todo se inició cuando el jefe de turno del CP, cuyo centro operativo está en las calles 526 entre 21 y 22, le exigió eso a sus oficiales, en el marco de una orden específica que era la realización de identificaciones de motos que transitan por La Plata. “Sí o sí, diez (aprehensiones) por móvil. Quiero informática saturada por este turno”, comenzó di­ciendo, para después añadir, ante la falta de respuesta, la citada frase: “Por el amor de Dios, necesito que me traigan un preso”.



Respuestas



Las respuestas en un grupo interno de la red social de WhatsApp de oficiales a quien iba dirigido el mensaje no tardaron en llegar, y siempre con el mismo tono: la justificada queja y asombro: “Buen día gente, buen servicio. Lo que nos acaban de pedir… Sin palabras”, escribió uno de los uniformados.



Otro, en una réplica donde se ve su indignación, puso: “Yo pido un móvil como la gente, por Dios”, y a su sentencia le agregó el emoji de las manos rezando. Un tercero, en este caso una mujer policía, manifestó: “Yo pido combustible, batería para los móviles y pack para los handies. Si el pide, nosotros también”.

En este sentido, dejaron trascender lo que muchos numerarios se quejaron durante el último tiempo: la falta de insumos necesarios básicos a la hora de cumplir sus funciones. “Nos hacen trabajar sin las condiciones mínimas indispensables”, afirmaron, y ampliaron: “Los autos en los que andamos ya no dan para más, están destrozados”.



Siguiendo ese carril, un agente escribió en el grupo: “En el turno mañana, casi el 50% de los móviles salen una hora más tarde porque deben esperar a los mecánicos para que los auxilien a arrancar los vehículos por falta de batería”, y ante eso, otro oficial se explayó: “Durante la guardia anterior, un móvil de la comisaría Primera estuvo dos horas y media en 7 y 45 a la espera del auxilio mecánico. En el centro de La Plata había cinco móviles parados esperando el auxilio”.