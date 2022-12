Postergaron el juicio de la megabanda porque se escapó un imputado del Tribunal

Insólitamente el juicio a la megabanda, que se está llevando a cabo en La Plata y que tiene al exjuez César Melazo en el banquillo de los acusados, tuvo que suspenderse ayer luego de que uno de los sospechosos se escapó del Tribunal Oral número 2 y no regresó, señalaron voceros judiciales y también policiales.

Carlos Barroso Luna, uno de los presuntos implicados de la organización delictiva que está siendo juzgada, desapareció de la audiencia alrededor de las 17 hs y, pese a que se ordenó su inmediata captura, recién lo ubicaron alrededor de las 22, en 47 y 120.

“El hombre estaba en libertad, pero aprovechó el momento del receso para alejarse del tribunal, y luego se dieron cuenta de que ya no estaba, de que no había vuelto. Ahora, hasta que no sea detenido, el debate no prosigue”, señaló un portavoz ante este diario.

Ayer comenzó la exposición de los fiscales, quienes expusieron los fundamentos de la acusación que, de seguro, culminará con un requerimiento de condena para los imputados, entre ellos Melazo.

Para la fiscalía, tanto él como el excomisario Gustavo Bursztyn eran los cabecillas de la banda, que se completaba con delincuentes y barrabravas. “Al menos desde el 2004 y hasta sus detenciones, en principio 10 hombres en La Plata y alrededores tomaron parte de modo permanente y con voluntad de integrar una asociación destinada a cometer reiterados hechos ilícitos de distinta naturaleza, escruches, robos de auto, comercialización de estupefacientes y con un mismo modus operandi. Algunos de ellos, en su condición de policías, aseguraban la zona”, detallaron.