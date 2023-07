Primera manifestación de justicia por Cecilia fuera de Chaco

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, la joven vista con vida por última vez el 2 de junio pasado en Resistencia, pidió ayer durante un acto frente a la Casa de la provincia del Chaco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no haya “más clanes” ni “más casos de trata”.

La marcha en reclamo de justicia, la primera que se realiza fuera de Resistencia, tuvo lugar en Balvanera, y la mujer estuvo acompañada por integrantes de la Asociación Madres del Dolor.

En primera fila sobre un escenario montado, Gloria se dirigió a los presentes, muchos de los cuales llevaban pancartas, globos y pañuelos.

“Cecilia era una hija, una hermana, una amiga; no tenemos que permitir más esto, no tenemos que permitir más clanes, mas trata, ni más desaparecidos. No existen desaparecidos, existen asesinos, y si nosotros se lo permitimos van a seguir matando porque se sienten impunes, porque tienen protección política”, señaló la mujer.

También lamentó que “en este país la plata manda” y sostuvo que “tendrían que venir todos los padres y las madres”.

“Mi compromiso y mi promesa es acompañar a la madre que esté llorando a su muerta”, añadió Gloria, luego de que por pantalla gigante sobre el escenario se exhibieron imágenes de su hija y también de otras víctimas.

“¡Justicia!, ¡justicia!” y “¡¿Dónde está Cecilia?!”, fueron algunas de las exclamaciones de los manifestantes presentes.

Por su parte, en referencia a la causa judicial que tiene a siete personas detenidas, Fernando Burlando, uno de los abogados que representan a la madre de Cecilia, aseguró que la joven de 28 años “fue engañada” por el clan Sena y que fue víctima de un “brutal y salvaje asesinato con connotaciones monstruosas”.

Para el letrado, “no existen dudas” que Cecilia fue asesinada, a pesar de que aún no fue hallado el cuerpo y que se aguardan los resultados de ADN de una serie de restos humanos calcinados.