Queman a dos jubilados y les roban $200.000 en brutal entradera

Un matrimonio de jubilados vivió momentos de verdadero terror durante una salvaje entradera que tuvo lugar en su casa de la localidad de Villa Elisa, en donde fueron atacados por tres delincuentes. Al momento, los individuos siguen siendo intensamente buscados por las autoridades.

Según trascendió, el episodio tuvo lugar durante horas de la mañana en la zona de 413 y 27 bis, cuando la pareja descansaba tranquilamente en el interior de su vivienda. Las víctimas, de 88 y 77, de nacionalidad portuguesa, fueron repentinamente despertadas por una banda compuesta por tres sujetos, todos con barbijos y guantes.

Además, uno de los sospechosos llevaba un arma de fuego entre sus manos, amenazando a los ancianos para que les indicaran dónde tenían guardados sus ahorros. Lejos de mostrar algún tipo de piedad, los delincuentes se tornaron violentos y no dudaron en golpear a los jubilados, a quienes incluso llegaron a quemar con una plancha.

Llenos de pánico por lo sucedido y por temor a que sus vidas corrieran peligro, el matrimonio no tuvo más remedio que indicarles a los asaltantes dónde tenían su dinero, por lo que de esta manera los individuos se hicieron con la suma de $200.000 en efectivo. Sin embargo, los ladrones siguieron recorriendo la casa en búsqueda de más objetos de valor.

De esta manera se hicieron también con una olla Essen, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Ya sin la presencia de sus captores, los damnificados dieron aviso de inmediato al 911 y un patrullero fue hasta el lugar, entrevistándose con las víctimas y solicitado una ambulancia para poder asistirlos.

Los médicos del SAME los revisaron y, tras realizarle las respectivas curaciones, constataron que el hombre tenía una quemadura en la frente, aunque la misma no ponía en riesgo su integridad física, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.

Por su parte, tras inspeccionar el inmueble, los uniformados constataron que los malvivientes lograron ingresar tras forzar una reja de otra habitación del fondo de la vivienda. Debido a esto, se analizan las cámaras de seguridad de las inmediaciones para poder dar con los autores del hecho, que al cierre de esta edición seguían prófugos.