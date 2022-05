Reunión de la Asociación de Jueces Federales de la Argentina en Rosario

Este 12 de mayo los miembros de la Asociación de Jueces Federales de la Argentina viajarán a Rosario, más precisamente a la Facultad de Derecho de la ciudad, para discutir el estado de la justicia en la ciudad santafesina. La ausencia de jueces en dos juzgados donde terminan las causas de narcotráfico y la falta de espacio en las cárceles.

Desde que comenzó el año hasta el día de la publicación de esta nota han habido casi 100 asesinatos en Rosario. Según las investigaciones la gran mayoría están relacionados con las bandas narcotraficantes de la ciudad. El crimen organizado se ha filtrado a gran escala en la organización de la justicia y la seguridad en Santa Fe, involucrando a policías, fiscales y miembros de partidos políticos sin distinción partidaria, según funcionarios judiciales que se reunirán este jueves en la Facultad de Derecho de Rosario. Entre las fallas del sistema que pretende ponerle fin al narcotráfico está la falta de jueces. Con dos juzgados sin alguien al frente permanentemente las tareas judiciales se retrasan y es más difícil investigar, allanar y poner tras las rejas a los delincuentes.

Además de la corrupción de las autoridades, el otro gran tema a tratar es la falta de espacio dentro de las cárceles. Mientras los detenidos esperan sus veredictos y ser transportados a una cárcel federal deben permanecer en lugares poco preparados. Una vez dentro de las cárceles la cuestión se complica, el hacinamiento de presos es un hecho en todo el país. Aún peor es el hecho que las bandas delictivas suelen seguir operando incluso con su cabecilla tras las rejas.

La falta de recursos es otro tema a tratar, más personal para acelerar procesos y mejor conexión a internet para mayor conectividad. Otro pedido es el de drones para poder explorar zonas ‘picantes’ donde es imposible realizar un operativo de investigación.

En los últimos días hubo amenazas a la Sede de Asuntos Penitenciarios para que no se altere el trato a presos importantes, sobre todo la cuestión de las visitas a los mismos. También han habido amenazas anónimas a distintos comerciantes de Rosario, extorsionando por dinero a cambio de protección, sin especificar cuánto ni cómo pagar.

Por otro lado en Twitter estallaron los memes y comentarios de los usuarios por la reunión de mañana. A raíz de un escandaloso tuit que decía que como mañana se reunirían los jueces en la Facultad de Derecho las clases serán canceladas y se recomienda no circular cerca del predio de la institución educativa. Miedo a balaceras, búsqueda de chalecos antibalas, memes del juego GTA. No se ha hecho pública ninguna amenaza por parte de criminales ni de ninguna banda con respecto a la reunión de mañana, pero de todas formas la gente está preocupada, harta y con miedo de que la situación no tenga fin.