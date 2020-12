Ritos umbandas y guantes ensangrentados en diferentes puntos de Los Hornos

Vecinos de un sector de Los Hornos viven momentos de tensión y pánico, ya que, según denunciaron, en una casa de la zona se llevan a cabo rituales umbandas en los cuales hasta se sacrifican diferentes especies de animales, sin que hasta el momento haya personas demoradas o identificadas siquiera en una causa judicial.



Por lo que este diario pudo saber de frentistas de la zona, el domicilio sindicado está ubicado en las calles 149 entre 58 y 59, donde el domingo una mujer grabó el sonido de gritos agónicos de los animales utilizados.



En diálogo con Trama Urbana, un lugareño del área, que pidió no ser identificado, dijo que “se escuchan hasta tambores y yo, particularmente, he visto llegar gente vestida de blanco”. Añadió que eso ocurre “por lo general los sábados a la noche, cuando el sitio se llena de autos” y sus tripulantes descienden de los mismos, ataviados de blanco.



Otros aseveraron que entre las especies sacrificadas se destacan “gallinas, chanchos, chivos, patos y guacamayos” y si bien todavía no hay una denuncia formal, exigen que tome intervención los agentes de la comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona.

Lo que sí está establecido es que en el lugar funciona un templo umbanda porque, en ese sentido, hay tarjetas de promoción que hacen circular los mismos encargados.



En tanto, la Justicia platense analiza por estas horas la macabra denuncia de un vecino de 143 y 71. “Mi mujer dijo que esta mañana (por ayer) descubrió a una señora con guantes amarillos llenos de sangre, tirando una bolsa de residuos, y también los guantes, en la esquina. Cuando vio a mi señora, salió corriendo y se daba vuelta, mirando”, le confió a diario Hoy el hombre. Hasta ahora, la Policía no se explayó sobre el tema.