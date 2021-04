Robacables dejaron sin teléfono a todo un vecindario

La zona de 69 y 150, de la localidad de Los Hornos, se volvió el lugar predilecto para un grupo de robacables, que colmaron la paciencia de los vecinos al dejarlos sin el servicio telefónico desde hace ya al menos una semana.



Si bien los damnificados ya realizaron una enorme cantidad de denuncias, al momento no han obtenido respuestas de ningún tipo. Según los frentistas, los hampones (que hasta ahora no pudieron ser identificados) actúan en mitad de la noche para poder llevar a cabo su accionar sin ser detectados.



Lo cierto es que gran parte del vecindario se quedó sin teléfono por culpa de estos delincuentes, que se llevaron gran cantidad del cableado y el mismo todavía no fue repuesto por la empresa prestadora del servicio.



Además, los vecinos aseguran que los robos de este u otro tipo son constantes en la zona y piden a las autoridades que hagan algo para evitar seguir padeciendo estos hechos de inseguridad.