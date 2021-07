Roban herramientas y una bici en Villa Elisa

La inseguridad en las calles de la zona Norte de la región continúa dando que hablar. La jornada de ayer no fue la excepción, ya que delincuentes le robaron la bicicleta a un hombre, además de sus herramientas de trabajo.



Según denunciaron las familiares de la víctima, los sospechosos ganaron el interior de una vivienda del barrio El Rincón y se apoderaron de los elementos antes mencionados. “Otro robo más en el rincón, otro laburante que pierde herramientas y una bici, otra víctima más de la inseguridad que cada día es más común en el barrio y nadie hace nada”, lamentó en redes sociales un allegado.



Cabe mencionar que al cierre de esta edición no había pistas sobre los autores del hecho, como tampoco del rodado o las herramientas, por lo que los implicados continúan siendo intensamente buscados.



Por su parte, en pleno centro platense también se registró un episodio de inseguridad, cuando una mujer denunció que al menos un delincuente sustrajo pertenencias de su automóvil, cuando el mismo estaba estacionado.



“Se robaron las cosas del auto. Fue en la zona de 11 y 54. Abrieron la puerta con un inhibidor de alarma y se llevaron todo”, relató la víctima. No obstante, el sujeto (o al menos uno de ellos) quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.