Romero: falleció un motociclista al chocar contra la rambla divisoria de avenida 520

Un nuevo trágico accidente de tránsito se produjo en Melchor Romero, donde un hombre de 57 años que circulaba en una motocicleta falleció tras perder el control del rodado e impactar contra la rambla divisoria. De esta forma, se convirtió en la víctima fatal número 55 en siniestro vial registrados en la región durante este año.

El dramático episodio ocurrió ayer en la avenida 520 entre 173 y 174. En dicho lugar, por motivos que se intentan establecer, Marcelo Fabián Encinas, quien era un reconocido físicoculturista, despistó, colisionó y cayó tendido en el suelo, perdiendo la vida prácticamente en ese mismo instante.

Los efectivos del Comando de Patrullas que se encontraban realizando recorridas en las inmediaciones fueron alertados del suceso por parte de un automovilista, por lo que se trasladaron hacia la mencionada dirección. Al llegar se encontraron con el damnificado tirado sobre el asfalto, inconsciente y con la Zanella Style Cruiser de color roja y gris a su lado.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron la asistencia y pocos minutos después arribó una ambulancia perteneciente a la UPA de la zona. Los médicos que atendieron al hombre constataron su deceso debido a la gravedad de las heridas ocasionadas en el incidente.

Según la investigación preliminar, el motociclista circulaba por la avenida 520 con dirección ascendente, cuando por algún motivo perdió el control del volante y chocó contra la rambla. De todos modos, con la presencia de la Policía Científica, se realizaron las tareas de rigor para intentar determinar la participación de un tercero en el siniestro vial.

Debido a que no se observaron cámaras de seguridad municipales en los alrededores, será de vital importancia el testimonio de quienes hayan podido presenciar el hecho. Por lo pronto, tomó intervención la UFI n° 14, en una causa caratulada como “homicidio culposo”.

Encinas era reconocido y muy querido en la región, dedicándose toda su vida al deporte. Además uno de sus alumnos lo despidió con enorme tristeza: "Que feo es despertar y recibir esa mala noticia!! Mi amigo, mi entrenador, mi maestro de cada preparación, las cosas que me enseñaste y que me dijiste 'guardalas para vos'. Sos y serás ese amigo que me dio la vida de los fierros, humilde, siempre al pie del cañón cuando te necesitaba", señaló.