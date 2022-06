Salió al supermercado y al volver se dio cuenta de que le habían robado

La incontrolable ola de inseguridad no da tregua a los vecinos de nuestra ciudad, quienes ya no pueden siquiera salir a hacer a hacer las compras sin ser víctimas de los robos. Eso fue lo que le ocurrió a un frentista de la localidad platense de Villa Elvira, quien se ausentó de su casa durante unos pocos minutos para ir hasta un autoservicio y al regresar se dio cuenta de que lo habían desvalijado.

El episodio ocurrió a escasos metros del Club Nueva Unión, en las calles 73 entre 12 y 13. De acuerdo a la información que trascendió, el damnificado había ido hasta el supermercado chino del barrio, ubicado sobre la Circunvalación frente a la vieja Estación del Tren Roca y al volver a su domicilio notó que la puerta de ingreso estaba forzada.

Los delincuentes la habían barreteado para poder ingresar y una vez que ganaron el interior, actuaron de una manera tan fugaz que no le dio tiempo a la víctima a regresar. En escasos minutos, los hampones se alzaron con dinero en efectivo cuya suma no fue especificada, varios electrodomésticos y demás elementos de valor que hallaron en la finca.

Según lo referido por un testigo que brindó su testimonio, los hampones se movilizaban a bordo de automóvil marca Ford Fiesta que estacionaron justo en la puerta de la propiedad y del cual descendieron al menos cuatro personas. Los maleantes ingresaron a la casa y en tiempo récord se alzaron con el botín y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Volvió y encontró un panorama desolador

Cuando el dueño de la vivienda regresó a su hogar después de hacer los mandados, enseguida notó los faltantes y se comunicó con el servicio de emergencias 911 para denunciar lo sucedido.

En ese marco, también se supo que al momento del robo, en el interior del domicilio se encontraba la hija del damnificado, quien afortunadamente resultó ilesa.

Por lo pronto, peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para recolectar datos y huellas que permitan identificar a los sospechosos. De igual modo, se espera que el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Nuevo ataque de robaruedas en Villa Elisa

Desde hace varios meses, los conductores de nuestra ciudad se ven amenazados por una nueva modalidad que crece a pasos agigantados. Se trata de las bandas de los roba ruedas, quienes tienen en jaque a los platenses. En ese marco, se produjo un episodio de esta naturaleza en Villa Elisa, uno de los puntos más conflictivos en cuanto a la incontrolable ola de inseguridad.

En este caso, la víctima del ataque fue un docente que había dejado estacionado su vehículo a unos pocos metros de la escuela en la cual dicta clases a diario. Al culminar con su jornada laboral, volvió a su coche para regresar a su domicilio, pero se llevó la desagradable sorpresa de que un grupo de desconocidos se había llevado los neumáticos.

Los malvivientes se alzaron con las ruedas de la parte trasera y cuando el profesor llegó a su camioneta, se percató de que el baúl estaba prácticamente tocando el piso. Si bien pudo reponer las cubiertas, a raíz de este suceso decidió no ir más a trabajar en su auto particular. Mientras tanto, desde la comunidad educativa pidieron más control en la zona para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

Preocupación en Berisso

Por otro lado, en la vecina localidad de Berisso, son varios los frentistas que manifestaron su preocupación debido a la escalada de robos de todo tipo en el barrio conocido como Banco Provincia. Según relataron, desde hace un tiempo los delincuentes los tienen en jaque, por lo que piden que se aumenten los patrullajes para poder estar más seguros.

En uno de los últimos episodios, un grupo de delincuentes ingresó a una cochera para llevarse una motocicleta. El suceso tuvo lugar durante la madrugada y los malvivientes huyeron sin identificados. Insólitamente, hace apenas dos meses ya le habían robado otro vehículo que estaba estacionado en Montevideo y 32.