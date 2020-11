Salió de la cárcel, tardó 48 horas en robar y terminó cubierto de sangre

En cinematográfico episodio tuvo lugar en la jornada de ayer en la localidad de Villa Elvira. Dos delincuentes protagonizaron un terrible intento de asalto que terminó con uno de los maleantes lleno de sangre tras quedar atrapado entre unos alambres de púas al querer ocultarse dentro de una casa.

Todo sucedió pasadas las 13 horas, cuando un hombre de 53 años que estaba a bordo de su motocicleta fue interceptado por dos hampones en 7 y 80. Amenazándolo con un elemento contundente, quisieron quitarle su rodado, un Zanella 110 ZB color azul, pero lejos de sentirse intimidado, el damnificado se resistió y luchó con los ladrones, logrando ponerlos en fuga a base de golpes.

No obstante, lejos estaba de terminar toda esta secuencia delictiva, ya que los asaltantes escaparon hacia calle 8 y, en el trayecto, intentaron robarles a otras personas que circulaban en los alrededores. A todo esto, la Policía ya había sido notificada acerca de lo sucedido y se hizo presente en el lugar, dialogando con los frentistas, que les relataron que dos individuos habían intentado cometer ilícitos en la zona.

La búsqueda

Se inició de esta forma un amplio operativo en las inmediaciones, con el objetivo de poder dar con los maleantes. La zona se vio fuertemente convulsionada por la presencia de varios patrulleros y personal policial, quienes estaban abocados a la búsqueda estos peligrosos delincuentes.

Saturando el vecindario de manera tal que los implicados no tuvieran escapatoria, se logró interceptar en rastrillaje dentro de una manzana donde se habría ocultado uno de los sujetos, más precisamente sobre los techos de una finca de la calle 4 bis entre 82 y 83. Al llegar a dicho lugar, lo uniformados escucharon pedidos de socorro por parte de una vecina y se dirigieron de inmediato hacia esa vivienda.

Precisamente, en el interior del inmueble se encontraba herido y con sangre por todo el cuerpo uno de los asaltantes, quien se había lesionado tras saltar y cortarse entre los alambres de púa de los distintos inmuebles que fuera atravesando en procura de fuga.

Se procedió entonces a la inmediata detención del implicado. Tras ser identificado, se constató que contaba con un frondoso prontuario penal y que había salido en libertad de la Unidad Carcelaria hacía apenas 48 horas, por lo que en menos de dos dias volvió a delinquir.

Testimonios

“Estaba parado en el semáforo y estas personas vinieron con un arma de atrás y uno me apuntó. Estaban caminando y eran dos”, explicó la víctima del intento de robo ante diario Hoy. “Quisieron robarle a otro muchacho. La moto yo no se las di, tiré la llave y me puse a trenzar a trompadas, si la moto es de nosotros, es de mi señora. Salieron disparando, los corrí, se metieron en 7 y 79 a los techos, apretaron a una abuela y ahí dispararon para 7 por los techos de vuelta”, explicó.

“Se metieron en estas casas, están acá. La Policía está rodeando toda la manzana porque están los tipos acá. Unos 28 o 29 años, ya venían robando me dijo el 911. Estaban de bermudas de jean, remera blanca, el otro un pantalón de hardcore con remera musculosa”, concluyó la persona afectada por el ilícito.