Salvaje robo a un matrimonio de Los Hornos

El feriado del fin de semana largo arrancó de la peor forma para una pareja de la localidad de Los Hornos, que sufrió un salvaje robo por parte de una banda de delincuentes, que los interceptó en la entrada de su hogar durante horas de la mañana.

Según detallaron testigos del hecho que dialogaron con este multimedio, todo ocurrió alrededor de las 8:30 cuando el matrimonio, de aproximadamente unos 60 años, salía de su casa de 138 entre 62 bis y 63. No obstante, sucedió lo inesperado.

Es que en ese momento, delincuentes que merodeaban por la zona en un auto aprovecharon un instante de distracción para llevar adelante el asalto: los ladrones sorprendieron a los dueños de casa y los golpearon, pidiéndoles todo el dinero que tenían.

Se desconoce finalmente cuanto es lo que se llevaron, pero lo cierto es que luego del suceso una ambulancia del SAME se acercó hasta la propiedad para atender a las víctimas. Afortunadamente, trascendió que sus lesiones no eran de gravedad y que sus vidas no corrían peligro.

A un vecino le llamó la atención el robo y dijo: “En esta cuadra hace años que no recuerdo que haya habido un arrebato. Es segura, supuestamente porque estamos cerca de la policía”. Además, agregó que el hombre que fue asaltado tiene una ferretería en la zona, aunque no quiso brindar mayores datos para preservar su seguridad.

Antecedentes

Momentos de suma tensión se vivieron en un violento episodio de inseguridad ocurrido en las últimas horas en la localidad platense de Los Hornos, donde dos delincuentes se metieron a una vivienda y, utilizando armas de fuego, intimidaron al propietario. Tras exigirle que les entregaran todos sus ahorros, los delincuentes escaparon y se tirotearon con la Policía.

Según lo informado por las fuentes consultadas, todo sucedió durante la madrugada de ayer en el interior de una finca de calle 63 entre 134 y 135. Hasta allí se dirigieron los hampones que, tras forzar uno de los accesos, despertaron al damnificado que se encontraba durmiendo. Enseguida le apuntaron con la pistola y le pidieron que les diera los dólares que tenía guardados.

En ese preciso instante, se escucharon algunas detonaciones que, presuntamente, realizó uno de los ladrones hacia el piso con el objetivo de amedrentar a la víctima. Esta situación alertó a los vecinos de los alrededores que, ante el temor por lo sucedido, se comunicaron rápidamente con el servicio de emergencias 911 para pedir la presencia de los oficiales.

Algunos minutos después, arribó un patrullero al lugar del hecho y al notar la presencia de los agentes de seguridad, los maleantes decidieron emprender la fuga. De esta forma, se inició una persecución a pie que se extendió durante varias cuadras y en las que se produjo un feroz tiroteo, pero no hubo que lamentar ningún tipo de heridos.