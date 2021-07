Sangrienta entradera de la falsa banda de policías

Al grito de “¡Policía!”, cuatro ladrones cometieron en las últimas horas una violenta entradera en una vivienda de Arana.



Escaparon con dinero en efectivo después de aterrorizar, golpear y maniatar a los allí presentes, informaron fuentes oficiales.



El nuevo suceso de despiadada inseguridad tuvo lugar alrededor de las seis de la mañana del martes en la zona de quintas, más precisamente en una casa emplazada en 160 y 603. Hasta allí llegaron los hampones, se supone que en un auto, ganaron el interior pateando una puerta bajo el simulacro de un allanamiento y causaron un verdadero revuelo.



Para garantizar el éxito de su plan, no dudaron en someter a una golpiza a un hombre de 37 años, que estaba descansando y pronto se convirtió en víctima, siendo maniatada con alambre de fardo. Por lo que este multimedio pudo averiguar, los implicados portaban ropas similares a las que utilizan los oficiales de la Policía Bonaerense, y estaban armados y encapuchados.



Con la situación dominada, y luego de darle un culatazo en la cabeza al dueño del lugar, se dirigieron hacia una casilla lindera dentro del mismo terreno, donde reside el cuñado del damnificado. También lo inmovilizaron y a continuación comenzaron a buscar diferentes elementos de valor para llevarse, aunque en ningún momento dejaron de exigir los dólares que creían que allí había. “Estaban convencidos de que había una cierta suma en esa moneda, pero lo cierto es que si tenían un dato, el mismo era erróneo”, le contó a Trama Urbana un portavoz.



Prófugos



Finalmente tuvieron que conformarse con una suma en pesos, cuya cifra no trascendió, y con otros elementos que consideraron de interés. Con eso asegurado, se dieron a la fuga sin llamar la atención de nadie, y a bordo del coche en el que llegaron, que no pudo ser precisado por los perjudicados.



Estos, pese a los golpes y al mal momento atravesado, se encuentran en buen estado de salud y no fue necesaria su derivación a un centro médico.



Ahora, los agentes de la Fuerza analizan lo sucedido para intentar dar con los malvivientes, de quienes hasta el cierre de esta edición nada se sabía. Los pesquisas creen que se trata de la banda de falsos policías que viene azotando la zona hortícola platense desde hace más de un año, sin que se la pueda desmantelar.



“No es mucho lo que sabemos de ellos, más allá del modus operandi y la violencia ejercida para los atracos”, admitió un vocero.



“Nos entrega la Policía”



Otro suceso similar se materializó en 167 y 95, también del área rural. Allí, y también durante la madrugada del martes, dos encapuchados entraron a las patadas a un domicilio y encañonaron a varios quinteros, delante de una niña de siete años.



Huyeron con rumbo desconocido luego de que los vecinos de las víctimas, al advertir la maniobra, arrojaran un petardo, pero llegaron a apoderarse de $20.000 y un celular.



Tampoco en este ilícito las autoridades policiales fueron capaces de atrapar a los causantes, mientras que los lugareños aseveraron: “Hace tiempo estamos a la buena de Dios acá, desprotegidos y con la zona absolutamente liberada. La Policía nos entrega a los ladrones”.