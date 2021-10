Se conocieron detalles de la muerte del joven estudiante del Normal 2

En las últimas horas se conocieron más detalles del accidente de tránsito que le costó la vida a Franco Iriart, un joven de 19 años que asistía al Normal 2 y trabajaba como repartidor. La víctima fue atropellada cuando circulaba en su motocicleta por una mujer de 30 que se movilizaba a bordo de un Renault Clío de color verde y, tras permanecer varios días internado en terapia intensiva, falleció el lunes pasado.

El hecho, que fue primicia de diario Hoy, se registró el 10 de octubre en Villa Elvira, más precisamente en la zona de las calles 7 y 617. Franco iba por la avenida acompañado de unos amigos con dirección hacia el centro y la conductora del vehículo que venía por la mano contraria, al parecer, dobló bruscamente sin poner la luz de giro y lo embistió violentamente, por lo que tuvo que tirarse de la moto para no terminar debajo del auto.

Tras quedar tendido en el pavimento, los jóvenes que estaban con él persiguieron a la acusada unos metros para que detuviera su marcha. Según le comentó a Trama Urbana Grisel Berdun, la madre del damnificado, la implicada no contaba con la licencia ni los papeles del coche y no tenía seguro. Para intentar evadir su responsabilidad, trató de culpar a los chicos diciendo que estaban alcoholizados, algo que no pudo comprobarse.

La ambulancia del SAME para asistir al joven tardó alrededor de 45 minutos y cuando la médica llegó hasta el lugar del incidente vial, Iriart le comentó que le dolía la cabeza por el fuerte golpe, pero estaba consciente. Mientras lo estaban revisando vomitó, pero aun así, la doctora se negó a trasladarlo, les recomendó que lo llevaran a su casa y que le suministraran ibuprofeno para calmar los padecimientos.

Fue llevado por su familia

Algunas horas después, debido a que lo notaban desganado y todavía con mareos, su madre decidió llevarlo por sus propios medios al hospital San Martín. Tras hacerle los análisis correspondientes descubrieron que tenía un hematoma en el cerebro, por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia. A los dos días fue operado nuevamente, pero poco a poco sus órganos fueron fallando, hasta que murió después de luchar durante más de 15 días.

La acusada no está detenida y en su contra pesa la imputación de “homicidio culposo”. Además, apenas a las 72 horas del accidente, le devolvieron su automóvil, cuando todavía la víctima estaba internada. Sobre la situación, su mamá declaró en exclusiva a diario Hoy que “quiero justicia por mi hijo, que vayan presas y a la médica le saquen su título. Lo de mi hijo fue un asesinato”.