Realizan una sentada en un colegio de La Plata en repudio a un preceptor que acosaba a las alumnas

Alumnos del colegio Nuestra Señora del Valle, ubicado en 57 entre 1 y 2, realizaron una sentada, junto con padres y madres, en repudio de un preceptor denunciado por acosar física y verbalmente a varias alumnas de la institución.

“Un grupo de chicas se sintieron incómodas por distintas actitudes que tuvo un preceptor nuevo en la escuela de decirles cosas inapropiadas, tocarles el pelo, guiñarles el ojo”, explicó Norberto, uno de los padres, a este multimedio. “Las chicas reclamaron ante la dirección de la escuela y la directora, sin ningún tipo de compromiso, les tomó una declaración sin llamar a los padres de las alumnas”.

En ese sentido, Norberto contó que el preceptor ha acosado a las menores en varias oportunidades. “A muchas les ha dicho cosas y a otras le ha pegado con una carpeta en la cola cuando han pasado, les toca el pelo, les guiña el ojo, se para debajo de la pasarela por las chicas que vienen en pollera para verlas”, sostuvo.

Asimismo, hizo hincapié en el accionar de la escuela: “la directora lo único que hizo fue tomarle la declaración de las nenas, no puso exactamente lo que las nenas le explicaron y en un montón de veces dudo de la palabra de las 4, 5 nenas que fueron a hablar con ella”.

La convocatoria de la sentada fue organizada por parte de los mismos chicos con la idea de sentarse pacíficamente en silencio porque “es el silencio que hizo la escuela con ellos”.

“Una vez que tengan respuesta los chicos van a ingresar a tener clases normales porque la idea tampoco era perder días de clase. Lo único que tenemos hoy de la dirección es que recién hoy nos están escuchando, al grupo entero, y lo que se les exige es hacer la denuncia como corresponde que es el protocolo que ellos tendrían que haber seguido y no lo hicieron, sino que siguieron tapando y exponiendo a nuestras hijas”, agregó Silvina, una de las madres presentes.

“Recién hoy el preceptor no vino a trabajar. Hasta ayer estuvo y la única medida que tuvieron fue en vez de estar en tercero, pasarlo a primero y como la gente de primero se quejó porque se enteró de lo sucedido, lo pasaron a los de sexto, los de sexto no lo querían, lo pasaron a segundo... No lo aislaron como deberían y lo querían pasar a primaria”, afirmó.