Se llevan una moto de un edificio en Villa Elvira

Durante horas de la madrugada, un número no identificado de delincuentes ingresó por la fuerza a un edificio ubicado en al zona de 119 y 72, de la localidad de Villa Elvira, y se llevaron una motocicleta.

Según denunció la víctima en redes sociales, todo ocurrió cuando no se encontraba en el lugar y no se enteró de lo ocurrido hasta horas más tarde. Al llegar, notó que habían forzado una de las entradas y que su rodado, una moto Corven roja, ya no estaba.

De inmediato dio aviso al 911 pero los uniformados no pudieron dar con los hampones, que al cierre de esta edición seguían sin poder ser encontrados, al igual que el vehículo robado. Debido a esto, será clave el análisis de las cámaras públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones. Cabe mencionar que los vecinos se encuentran preocupados por los reiterados robos que sufren en la zona, por lo que mostraron su descontento por un nuevo episodio delictivo.