Se negó a declarar el sujeto que abusó de la empleada de una óptica

Luego de que personal de la DDI La Plata detuviera a un sujeto por haber abusado sexualmente de la empleada de una óptica de Barrio Norte, el implicado fue llevado ante el fiscal para ser indagado sobre el hecho, pero el mismo se negó a declarar ante las autoridades.



Cabe recordar que el detenido es un albañil de 27 años que no solo violó a la mujer, sino que también la golpeó y la amenazó con prenderla fuego si contaba lo sucedido. El individuo fue trasladado a la fiscalía 3 ayer para prestar declaración indagatoria, tras pasar la noche en seccional de la DDI. No obstante, optó por no hacer declaraciones de ningún tipo y continuará detenido al momento.



Tal como informó este multimedio en su edición anterior, todo sucedió durante horas de la mañana, cuando la damnificada se encontraba sola en el local. Tras haber cometido el aberrante hecho el malviviente, los uniformados lograron darle alcance en 14 entre 41 y 42, donde terminó siendo capturado. Luego de identificarlo y requisarlo, lo trasladaron a la dependencia policial bajo los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y lesiones”.



En cuanto a la víctima, será sometida a los estudios médicos

y ginecólogos necesarios y habituales en estos casos. “Por suerte se encuentra en buen estado de salud, pero completamente shockeada por lo que pasó”, aseveró un portavoz.