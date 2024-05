Se quedó dormida y se estrelló contra un poste en Berisso

Tras quedarse dormida mientras conducía, una mujer sufrió, en las últimas horas, un violento accidente de tránsito en la vecina localidad de Berisso, informaron el domingo fuentes policiales y judiciales.

Consultados por este multimedio, el suceso tuvo lugar durante la mañana del domingo, en 166 entre 17 y 18, cuando, al parecer, la persona que manejaba un coche se quedó dormida y terminó por estrellarse contra un poste de luz, por lo que se vivieron momentos de suma desesperación.

Desde la Secretaría de Seguridad del municipio de Berisso indicaron que, cuando los oficiales de la comisaría Primera, con jurisdicción en la zona, llegaron al lugar, se encontraron con la chica de 30 años en completo estado de lucidez.

Sufrió algunos golpes menores, pero por suerte no tuvo heridas de consideración, por lo que no fue trasladada a ningún centro médico. Ella misma admitió que se quedó dormida al volante y el test de alcoholemia que le hicieron dio resultado negativo. A su vez, se estableció que no participó otro rodado del siniestro vial. Por el momento, se abrió una causa penal caratulada como “lesiones por accidente”, tramitada en la UFI de Delitos Culposos en turno. Lo que sí, el auto quedó incautado debido a que circulaba sin seguro.

En contramano y borracho

En tanto, un automovilista que manejaba alcoholizado y en contramano, a bordo de un Renault Megane, chocó este domingo contra una Citroën Berlingo, a metros de la avenida 9 de Julio, en el barrio porteño de Monserrat.

La colisión se produjo alrededor de las 7:50, en la intersección de la avenida Belgrano y la calle Bernardo de Yrigoyen. Personal de la División Avenidas Céntricas de la Policía de la Ciudad arribó hasta el lugar, al igual que una ambulancia del SAME a raíz del choque.

De acuerdo con el relato de testigos, el conductor del Megane circulaba en contramano por Belgrano y chocó a la otra unidad. Como resultado del impacto, una mujer que viajaba de acompañante en el primero de los vehículos mencionados fue trasladada por el SAME al hospital Argerich, con politraumatismos, sin riesgo de vida.

Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, pero el que manejaba de contramano fue el que dio positivo, con 1,45 gramos de alcohol por cada litro de sangre.