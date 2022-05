Sentada contra el abuso en escuela de La Plata

Alumnas y alumnos de la Escuela Media Número 13 organizaron una sentada en modo de protesta por la actitud de un estudiante de 5to año. Este adolecente en cuestión acosa y abusa a las alumnas de la institución con manoseos. Las chicas no reciben solución alguna de parte de la escuela, que lo único que hace es propinarle semanas de suspensión.

‘’Salimos a pedir justicia porque hay un chico de quinto año que anda manoseando y toca a todas las compañeras. Los directivos no nos creen y encima a raíz de esto salieron más casos, Hacen com que no pasó nada’’ dijeron alumnas durante la sentada, agregaron: ‘’Necesita que nos escuchen y después que actúen. Con suspenderlo dos semanas no alcanza. Venimos con miedo al colegio porque no sabemos si nos va a pasar a alguna de nosotras’’.

Según sus testimonios el alumno en cuestión aprovecha cualquier oportunidad para acosarlas, dentro y fuera del aula, incluso durante clases. También hay un caso más con otro alumno como protagonista, que violenta a una chica que ‘’como no quiere ser su novia le molesta, la agarra, le manda mensajes y hasta le pegó’’.

La sentada buscó visibilizar el problema que viven las chicas día a día en su propio colegio. También arremetieron contra los directivos del lugar, por no poder solucionar el problema y por hacer oídos sordos a nuevos reclamos de abusos de parte de otro estudiante.