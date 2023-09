Sigue la conmoción por el caso del nene que murió tras ser atropellado por su padre

A pocas horas de ocurrida la tragedia que sacudió a nuestra ciudad, continúa la conmoción por el caso del niño de 7 años que murió tras ser atropellado por su propio padre en Tolosa, mientras escapaba de una discusión. El pequeño atajaba en las inferiores de Gimnasia, por lo que el hecho afectó fuertemente a la comunidad futbolística de la región.

Cabe recordar que todo ocurrió en la zona de calle 527 bis entre 121 y 122, en momentos en los que un hombre se acercó hasta un terreno de su propiedad para buscar unas herramientas y descubrió que había sido usurpado de manera ilegal. Eso desató una fuerte pelea que, presuntamente, incluyó golpes y machetazos, además de piedrazos.

Ante esta situación cargada de tensión, el dueño del lote regresó al camión con el cual había arribado con intenciones de huir de allí debido al incremento de la violencia de los agresores. Sin embargo, todo finalizó en una verdadera desgracia, debido a que terminó atropellando y matando a su hijo, que fue identificado luego como Francisco Bustos, quien falleció prácticamente en el acto.

Enseguida solicitaron la presencia de una ambulancia y, de acuerdo a lo señalado por algunos de los testigos, los médicos y los efectivos policiales se demoraron demasiado en llegar. En ese instante comenzaron las escenas más dolorosas, con gritos de angustia mientras intentaban auxiliar de cualquier forma al niño que había sido arrollado momentos antes.

Reclamo desgarrador

En medio de la profunda tristeza por lo sucedido y envuelta en lágrimas, Ramona, la madre de Francisco, reclamó ante la prensa: “Quiero justicia, que vayan presos, que no salgan más, a mi hijo nadie me lo devuelve”. Además, poco después añadió: “Somos una familia buena y nunca nos metemos con nadie. Me sacaron un pedazo de mi corazón y de mi alma”.

En cuanto a la discusión anterior que derivó en la muerte del niño, la mujer comentó que su marido había ido a buscar objetos personales a la casa de al lado y que los implicados “lo corrieron con un cuchillo y con un arma. Salieron porque estaban todos falopeados, mi nene se asustó y corrió por el padre”.

Por su parte, un hermanastro del pequeño manifestó que cuando sucedió todo él estaba durmiendo y comenzó a escuchar gritos. “La noche anterior se metieron en la casa de Alejandro y robaron cosas, él vive en Punta Lara y cuando vino, el hijo de su hermana Vanesa, la usurpadora, le empezó a tirar con la gomera”, relató sobre el conflicto.

Asimismo, explicó que en un momento “él se sube al camión para irse y los nenes abrieron el portón y fueron corriendo. Los otros que estaban empezaron a decir que pisó al nene. Alejandro se agarró la cabeza y quedó en shock cuando vio que atropelló a su hijo”.

Por último, de acuerdo a la información que trascendió, por la bronca de lo ocurrido, un grupo de personas se acercó al lugar y prendió fuego la casa de los presuntos usurpadores, por lo que tuvieron que intervenir los bomberos para poder controlar las

llamas.