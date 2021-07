Sigue la falta de respuestas por parte de una aseguradora de Barrio Norte

Continúa el malestar por parte de los vecinos de Barrio Norte, contra la compañía aseguradora Escudo Seguros S.A., por falta de atención y de respuestas ante los reclamos de sus clientes. Se han acumulado varias denuncias, pero los problemas no se resuelven.



Cabe destacar que diario Hoy había publicado el pasado 19 de junio, la problemática, ya que la compañía ubicada en la esquina de 12 y 38 no tiene personal atendiendo en el lugar, desde las medidas decretadas por la pandemia. "Seguimos teniendo el mismo problema con el seguro y todavía no me han pagado. A mi primo le sucedió lo mismo y nadie le da respuestas", señaló Marité López Torres, una de las afectadas. Inclusive, otras víctimas por la compañía abrieron un grupo de Facebook llamado "Perjudicadxs por Escudo Seguros", para unificar reclamos.



Además otros afectados señalaron a este multimedio que en el último tiempo el telefóno no funciona, ya que el mismo suena y nadie atiende. Escudo Seguros opera en el mercado asegurador argentino desde el 10 de Octubre de 1962, fecha en que recibió la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación.