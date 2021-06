Denuncian falta de respuesta de una aseguradora de Barrio Norte

En las últimas horas, distintos vecinos de La Plata sumaron reclamos y denuncias contra la compañía aseguradora Escudo Seguros S.A., por falta de atención y de respuestas durante el período de pandemia.



Este es caso de Marité López Torres, quien transitaba por 31 y 57 durante el mes de abril, cuando fue embestida por otro auto, cuyo propietario está asegurado en la mencionada firma.



Desde entonces, se iniciaron los trámites para poder reclamar el arreglo por el choque, en el que se acreditaron graves daños materiales pero no hubo lesionados.



“No atienden a nadie por la pandemia. Solo atienden por email o por los teléfonos de Buenos Aires. Me comuniqué con la superintendencia de seguros de la nación y me dijeron que tengo que iniciar acciones legales, expresó Marité en contacto con este diario.



Escudo Seguros opera en el mercado asegurador argentino desde el 10 de Octubre de 1962, fecha en que recibió la autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En La Plata abrieron una enorme sucursal en la esquina de 12 y 38 antes de la pandemia, pero desde que se decretaron las medidas de aislamiento y restricción no hay personal atendiendo en el lugar.