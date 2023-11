“Tengo mucho miedo”: denunció un abuso y la familia del acusado le dio una paliza

Una joven de 22 años, oriunda de la localidad de Melchor Romero, está viviendo una verdadera pesadilla. Asegura que recibió una brutal golpiza después de haber denunciado a un sujeto por abuso sexual. La chica afirma que la familia del acusado, que también son parientes suyos, la atacaron de forma brutal cuando se la cruzaron en el barrio.

“El día 27 de octubre pasé una situación que me va a costar mucho superar. Estoy en una situación de desesperación porque estoy amenazada de muerte”, empezó relatando la víctima en sus redes sociales contando lo que le había sucedido. “El viernes a 19:30, volviendo de mi trabajo, me atacó mi prima con su hijo", añadió.

“Todo arranca hace un año porque denuncié por abuso sexual a su hermano. A raíz de esto, creo que tuvieron problemas en su familia y mi prima me echa la culpa de todo”, continuó detallando la joven. Y aseveró: “Lo peor de todo es que vive a la vuelta de mi casa, la he cruzado miles de veces y no hubo ni una vez que no me haya insultado o buscado problema”.

“Yo jamás le hice nada, ni siquiera la miraba, pero el odio que me tienen es inexplicable”, contó con mucha angustia la chica que ya no sabe cómo terminar con la pesadilla. “Hago esto público porque tengo miedo a mi integridad, ya que ella y su hijo me ahorcaron, me golpearon, me patearon y demás cosas”. Afortunadamente, ella detalló que en medio la paliza “tomé fuerzas y salí corriendo. Me siguieron, pero por suerte había gente que me ayudó”.

Hay que mencionar que este hecho tuvo lugar en la zona de 518 y 181 y que fueron los demás vecinos los que intervinieron en el lugar y lograron poner a resguardo a la damnificada, a quien en ese momento estaban atacando a patadas en el piso e incluso le pegaron en la cabeza con una botella de gaseosa.

Por su parte, cabe mencionar que, después de hacer la denuncia correspondiente, se aplicó una perimetral hacia las dos personas, pero la situación no terminó allí. “El sábado 28 de octubre 18:00 vuelven a atacar a mi familia, buscando problemas con gente que llamaron para agredirlos. Esto no es de ahora, viene de rato y yo no aguanto más”, contó conmocionada.

“Tengo miedo de andar sola en la calle, ya no voy a poder salir, ni trabajar, ni estudiar. Por lo menos hasta que esta gente me deje en paz. Vuelvo a repetir, estoy amenazada y si me llega a pasar algo los culpables son ellos”, dijo la chica. “También pedir si alguien vio cuando me atacaron, y obviamente me quiera salir de testigo, le agradecería mucho”, finalizó.