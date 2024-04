Terrible accidente en el centro dejó dos heridos

El centro de la ciudad fue el escenario de un terrible accidente de tránsito en horas de la madrugada del domingo, cuando por motivos que todavía se deben establecer se produjo un tremendo impacto que dejó como saldo dos heridos.

El grave episodio tuvo lugar en la zona de 8 y 48, cuando dos jóvenes que iban en una motocicleta Zanella ZB con caja de repartidor colisionaron contra un Nissan Versa y terminaron desparramados sobre el empedrado.

Apenas habían pasado unos minutos de la medianoche cuando los transeúntes vieron la violenta secuencia y llamaron al 911, por lo que momentos después llegó la Policía y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para asistir a las víctimas.

“Los agentes, constituidos en la escena, divisaron una femenina y un masculino tendidos sobre cinta asfáltica, mismos aquejando dolencias, a raíz de que circulaban a bordo de una motocicleta y colisionaron contra vehículo de mención”, aseveró una fuente a Trama Urbana.

De inmediato, los trasladaron hasta el hospital San Martín, donde quedaron bajo observación a la espera de su evolución. No obstante, voceros oficiales señalaron que sus heridas no serían de gravedad y que su salud no correría peligro.

Los dos damnificados fueron identificados como un muchacho de 24 años y una joven de 21, mientras que, en el caso, tomó intervención la comisaría Primera, la cual cuenta con jurisdicción en la zona, y la Unidad Funcional de Instrucción en turno, que caratuló el episodio como “lesiones culposas”.

Resta que se lleven adelante los peritajes de rigor y que se analicen las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, para poder determinar de manera fehaciente cómo fue que ocurrió el impacto.

Cabe recordar que, en lo que va de este 2024, ya son 12 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en la región (sumando las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada) y que son los motociclistas los más perjudicados en esta estadística, algo que se repite año tras año.

No obstante, en comparación con 2023, el número se redujo considerablemente, ya que a esta misma altura del año pasado las víctimas fatales ya habían alcanzado la cifra de 21, mientras que en 2022 habían sido 15.