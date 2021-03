Terrorífico robo en un comercio a metros del estadio de Estudiantes

Un comercio ubicado a metros del estadio de Estudiantes sufrió un terrible hecho de inseguridad, cuando fue asaltado por un grupo de hampones que causaron un gran revuelo y dejaron devastados a los dueños y empleados, informaron ayer fuentes policiales.



El suceso, que se dio a conocer en las últimas horas, tuvo lugar el jueves último en Kiyoko Cactus, un local dedicado a la presentación y venta de plantas y adornos, emplazado en 58 entre 1 y 2. De acuerdo a los voceros, ingresaron por los menos dos ladrones, cuando en el lugar se encontraban los trabajadores. Pronto, los amenazaron con armas de fuego, los intimidaron de todas las maneras posibles y los golpearon, con el fin de salirse con la suya.

Finalmente, se dieron a la fuga con dinero en efectivo cuya cifra no trascendió, celulares y otros elementos de interés. Pese a lo salvaje del atraco y a los días transcurridos, los agentes de la comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, no lograron dar todavía con los malvivientes, por lo que buscan a través de las cámaras de seguridad de los alrededores.



“Fuimos víctimas de un episodio de delincuencia en el cual hubo mucha violencia”, detallaron los propietarios. Y cerraron: “Permaneceremos cerrados hasta ver cómo superamos este mal momento. Queremos disculparnos también por los pedidos que no hemos entregado aún. Nos encontramos bien, pero aún en un profundo estado de shock. Muchísimas gracias por comprender”.