Tiros y tensión en un robo en el barrio La Hermosura

No existe prácticamente ningún lugar en La Plata donde los vecinos estén a salvo de los hechos delictivos. Teniendo en cuenta que está alejado del casco urbano, quienes viven en el barrio La Hermosura buscan la tranquilidad. De todos modos, no están exentos de los episodios de inseguridad y en las últimas horas se vivieron momentos de tensión con disparos incluidos.

En este sentido, según la información que trascendió, se produjo un hecho bajo la modalidad conocida como escruche en la zona de las calles 645 y diagonal 130. El domingo, la familia que reside allí se había ausentado y al regresar a su vivienda por la noche, los integrantes notaron que algo no estaba bien y se toparon con un vehículo que les resultó sospechoso.

Eran las 20:30 cuando, después de un paseo, las víctimas volvieron a su domicilio. Al llegar vieron que en las afueras de su propiedad había una camioneta utilitaria marca Renault Kangoo, pero como es un vecindario semicerrado y ellos cuentan con un portón eléctrico le restaron importancia. Segundos después, pasaron al menos dos individuos por delante y los saludaron amablemente. Hasta ese entonces no se habían enterado de lo que había pasado.

No fue hasta que entraron a la finca que descubrieron que estaba todo revuelto y se percataron de que esos sujetos no eran vecinos que no conocían, sino que eran ladrones. Entre otras cosas, los hampones se habían alzado con un televisor y otros elementos de valor que habían encontrado allí, con los cuales se dieron a la fuga.

Disparos y tensión

Por tal motivo, el dueño de la casa, que integra las fuerzas de seguridad, decidió ir detrás de los presuntos maleantes. A partir de allí la situación se tornó más densa, debido a que se produjo un enfrentamiento entre el efectivo policial y los delincuentes, y se realizaron varias detonaciones que alertaron a los frentistas de los alrededores.

Según se supo, los sujetos tenían todo preparado para alzarse con más objetos que habían dejado sobre una cama, pero la llegada de los moradores les frustró el golpe. Aun así, lograron escapar sin ser identificados y con rumbo desconocido, por lo que se espera que en las próximas horas se lleven a cabo las tareas de rigor para poder localizarlos.