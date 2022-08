Tránsito fatal: un trabajador del Ministerio de Educación murió atropellado por un camión

Durante la mañana de ayer, una nueva tragedia sacudió a la Región. Un camión, que pertenece a la Municipalidad de Ensenada, arrolló en la rotonda de 89 y 122 a un trabajador del Ministerio de Educación.

Según le confirmaron a este medio, el camión venía en dirección a la rotonda por calle 122 y fue allí donde terminó impactando con la víctima, que venía en su motocicleta. El rodado quedó debajo del camión y su conductor perdió la vida prácticamente en el acto.

Voceros oficiales indicaron que el damnificado se llamaba Claudio Muñoz y tenía 51 años; era padre de tres hijos y se dirigía hacia su trabajo cuando todo sucedió. “Yo me enteré por mi sobrina, porque me llamó y me dijo que había tenido un accidente grave”, afirmó una familiar a este multimedio.

En otro testimonio, la suegra de la víctima dijo: “Deja una nena de 5 años, uno de 8 y otra nena. No nos quieren decir en qué comisaría está el camionero. Lo ocultaron detrás del patrullero”. Además, remarcó que Claudio era una persona trabajadora, al mismo tiempo que pedía justicia entre lágrimas.

Por su parte, tras conocerse la triste noticia, familiares, amigos y allegados lo despidieron con un profundo dolor, al tiempo que también dejaron un sentido mensaje en las redes sociales. Entre ellos se encontraba el del club Independiente de Berisso, el equipo infantil en el que su hijo es jugador. “Lamentamos comunicar el fallecimiento de Claudio Muñoz, quien resulta ser el progenitor de un jugador de nuestro club de la categoría 2014”, publicaron en las redes sociales; luego, agregaron: “Una gran pena y un enorme dolor, ya que no era un papá sino un amigo, un compañero que apostaba siempre a la felicidad de su hijo con la pelota”.

Ahora, la Policía debe investigar cómo se dieron los hechos, por lo que miembros de la Científica trabajaron en el lugar para recabar todas las pistas necesarias. El

trágico episodio, que aportó la víctima número 32 en accidentes viales en la región en lo que va del año, está caratulado como “homicidio culposo”.