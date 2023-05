Tras hostigar a su exnovia, ahora intentó prenderle fuego la casa

Diferentes sucesos marcados por la violencia de género se registraron en las últimas horas en distintos puntos de nuestra región, informaron ayer fuentes policiales y judiciales consultadas por este medio.

Por un lado, un hombre se acercó hasta la casa de su exnovia, ubicada en 162 entre 25 y 26 de Berisso y, con una botella en cuyo interior había un líquido inflamable, amenazó con quemar absolutamente todo el lugar. Finalmente, gracias a un llamado al servicio de emergencias 911, el implicado fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia, por lo que en las próximas horas deberá prestar declaración testimonial. La víctima indicó que el sujeto hace meses que viene hostigándola, desde que ella decidió poner fin a la relación.

En tanto, una discusión de pareja culminó en un hecho lamentable cuando una de las partes, un hombre de 33 años, le pegó trompadas en el rostro a la segunda involucrada, de su misma edad, dentro de una finca emplazada en las calles 142 entre 526 y 527 de Melchor Romero.

Sin embargo, cuando se acercaron los agentes de la Fuerza, la damnificada prefirió no radicar la denuncia correspondiente. Aún así, se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción en turno número 16, que a su vez notificó al Juzgado de Familia por el delito de “lesiones leves agravadas por mediar violencia de género”. Por lo pronto, no se tomó ninguna medida para con el agresor; mientras que se informó que la víctima, pese a los golpes recibidos, se encuentra en buen estado de salud y su vida no corre ningún tipo de peligro.

Se analiza ahora si el hombre ya había cometido otros hechos similares, como se especula. “Estamos viendo si ya había otro tipo de denuncias”, le confió un jefe de la fuerza a Trama Urbana.

Discusión y encierro

A su vez, en un insólito caso, una mujer de 30 años fue arrestada y trasladada hasta la comisaría Decimosexta de Villa Ponsati, luego de haber protagonizado una discusión con su novio, de 29. Tras la misma, fuera de sí, ella resolvió dejarlo encerrado a él dentro de una habitación.

Desesperado, el damnificado, que está domiciliado en el partido bonaerense de Avellaneda y al parecer estaba de visita en el lugar, empezó a gritar y agentes policiales se aproximaron hasta la residencia en cuestión, ubicada en 126 entre 611 y 612, tras un llamado al 911. Allí, tras constatar la denuncia, rescataron al individuo y a ella la esposaron. En las próximas horas, tendrá que declarar ante la fiscalía actuante por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.

Por último, el perjudicado se encuentra en buen estado de salud.