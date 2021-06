Tres menores atacaron con palos a una mujer para robarle

Una mujer fue víctima de un violento robo por parte de tres delincuentes menores de edad, los cuales la atacaron a golpes con palos y luego la amenazaron con un cuchillo. El hecho sucedió pasadas las 17, cuando la damnificada se encontraba en el sendero YPF, paralelo a avenida 60.



Según el relato de la propia víctima, transitaba por el camino en su bicicleta cuando aparecieron tres jóvenes, de 16 años aproximadamente, los cuales salen de atrás de unos árboles. Inmediatamente la tiraron al suelo y la golpearon reiteradas veces con palos.



Luego, uno de ellos sacó una cuchilla y la amenazó para que no se resista. Acto seguido, los hampones se llevaron el rodado y también la mochila de la mujer, perdiéndose de vista. Cabe mencionar que la bici es una Soria, rodado 26, modelo Hulk.



Asimismo, si bien la víctima sufrió varios golpes por parte de los maleantes, se encuentra en buen estado de salud y ya realizó la correspondiente denuncia a las autoridades. Por su parte, también hizo varias publicaciones en redes sociales para poder dar con su rodado, ya que al cierre de esta edición no había pistas ni del vehículo ni de los autores del hecho.



Por su parte, en Villa Elvira, una vecina fue asaltada por motochorros que le arrebataron una mochila con material de estudio de sus alumnos. El hecho sucedió ayer, cuando dos delincuentes que se trasladaban en moto la interceptaron en la zona de 76 y 122 y le arrebataron una cartera, en cuyo interior estaba su billetera.



También el bolso tenía un libro, anotaciones, hojas y cuadernos de sus alumnos, por lo que pide encarecidamente ayuda para poder recuperarlo. La docente da por sentado que lo más probable es que los hampones hayan arrojaron en algún lugar el material de estudios, ya que no tiene valor alguno.



El análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, será de vital importancia para poder dar con los malhechores o con los elementos sustraídos. No obstante, de momento se desconoce el paradero de los sospechosos.