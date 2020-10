Triste final para el médico platense que era buscado por su familia

Jorge Germán Benítez, el médico platense que era intensamente buscado desde el martes, apareció muerto en la vecina localidad de Berazategui, más precisamente en el Parque Pereyra.

Según indicaron voceros oficiales a Trama Urbana, su cadáver fue encontrado por un grupo de personas que estaba realizando actividad física en el predio. “Unos corredores alertaron al 911 de la presencia de una persona sin vida ahorcada en un árbol”, detalló un pesquisa, quien agregó que de inmediato se hizo presente personal policial y constató que se trataba del profesional que estaba perdido.

Las mismas fuentes señalaron que Benítez estaba con el torso desnudo y vestía pantalón de jeans azul y cinturón negro. Además, a unos 50 metros se encontraba una camioneta marca Fiat modelo Adventure de color roja, que es el vehículo en el que familiares y amigos del médico lo habían visto por última vez.

“Todo indicaría que se trata de un suicidio, pero todavía resta realizar la correspondiente autopsia”, afirmó en diálogo con este medio uno de los investigadores. El caso de Benítez había movilizado a toda la región y resultó en una verdadera conmoción para su familia y allegados.

Germán Benítez trabajaba en el Centro de Atención Primaria de Salud N° 42, de calle 149 entre 35 y 36, en barrio Malvinas. Según fuentes a las que tuvo acceso este diario, había dicho que iba a renunciar a la dirección del centro de salud para entrar a trabajar en el hospital de Romero.

La desesperada búsqueda

Cabe recordar que Jorge Germán Benítez, de 37 años, había sido visto por última vez el martes: “Yo me enteré hoy a la mañana (por el miércoles) porque los amigos me preguntaron si sabía algo de mi hermano y de mi papá, ya que viven los dos en este domicilio. Mi hermano vive arriba, yo sabía que mi papá estaba bien”, comenzó relatando su hermana.

“Mi papá no lo vio desde ayer (por el martes) a las 2 de la tarde, salió con el auto entre las 3 y las 4, y después ya no sabemos más nada. Suponíamos que estaba con la novia, pero no”, amplió la entrevistada.

La denuncia había sido presentada ante la comisaría y también ante la Fiscalía. “A mí me gustaría que todas las personas que conocen a mi hermano y que nos pueden ayudar a encontrarlo, que por favor lo hagan”, sostuvo la hermana del médico.

“No es común esto, no es algo que él haría. Él lo único que hace es ayudar, ahora pido que me ayuden a encontrarlo a él. No me imagino qué pudo haber pasando, no tengo ni idea”, concluyó.