Un albañil perdió la vida mientras trabajaba en Los Talas

En la zona de Los Talas, en Berisso, ocurrió un suceso trágico y espeluznante donde un trabajador de la construcción de 42 años encontró a su compañero de flotando en la piscina de una propiedad en la que estaban realizando tareas de mantenimiento. El hombre, identificado como Omar Garnica, fue hallado sin signos vitales y sin señales de violencia.

En el lugar se presentaron policías, el SAME y peritos para constatar las causas de muerte del sujeto.

Se recibió una alerta al 911 desde la casa ubicada en Ruta 15, calle 725 esquina 174, donde el amigo de la víctima reportó que perdió de vista a su compañero y cuando se acercó a la piscina lo encontró flotando muerto. Los oficiales de la Estación de Policía Los Talas llegaron al lugar, solicitaron una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), entrevistaron al denunciante y comenzaron la investigación en la zona.

Los paramédicos del SAME examinaron el cuerpo y determinaron que la víctima no tenía signos vitales y no pudieron realizar ejercicios de reanimación. También se informó que "no se observaron signos de violencia en el cuerpo" que puedan implicar a otras personas en el caso.

La UFI N°8 está investigando el incidente bajo la etiqueta "averiguaciones causales de muerte". A su vez, el cuerpo ha sido trasladado a la morgue para realizar una autopsia y confirmar la causa de la muerte.