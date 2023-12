Un hombre agredió a un cuidacoches

Una discusión en la vía pública terminó en una violenta pelea y un hombre detenido.

El hecho se dio en calle 50, entre 6 y 7. Si bien se desconoce que fue lo que motivó a la pelea, un sujeto de 40 años comenzó a discutir con un cuidacoches de 35 años.

Lo cierto es que en determinado momento, el involucrado comenzó a darle al otro golpes de puños y puntazos en el cuerpo con un elemento punzante.

En consecuencia, la policía detuvo al agresor y lo trasladó a comisaría 1era.

Por su parte, la víctima tuvo que ser asistida por una ambulancia del SAME, que informó que la situación no ameritaba traslado al hospital y que el agredido no estaba grave.

El caso quedó caratulado como "Lesiones Leves".