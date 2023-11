Un menor fallecido y otro con muerte cerebral tras grave accidente en San Carlos

Un menor murió y otro quedó internado en el hospital San Martín tras sufrir un accidente de tránsito grave en la moto en la que se desplazaban cuando impactaron contra un poste de luz en 32 y 149, en la localidad de San Carlos.

“Ninguno de los damnificados contaba con documentación al momento de ser asistidos”, aseveró una fuente consultada por Trama Urbana, la cual agregó que tampoco encontraron documentación del rodado.

Según fuentes oficiales, iban a bordo de una moto 110 sin patente, la cual luego se supo que era robada, cuando impactaron contra un poste de luz. Ambos recibieron atención médica y uno de ellos debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

Si bien al principio no se había logrado identificarlos, finalmente se supo que eran dos menores de 14 años. Uno de ellos fue identificado como Catriel Quiroga, el cual falleció en el hospital de Romero, mientras que el segundo se encuentra internado en el Policlínico con muerte cerebral.

Una tragedia reciente

Una mujer de 27 años murió durante la mañana del sábado tras caer, aparentemente, de su motocicleta. El trágico hecho tuvo lugar en la zona de 143 y 526, en la localidad de San Carlos, y se investiga como “averiguación de causales de muerte”, ya que resta determinar si participó o no otro vehículo.

Según señalaron fuentes a Trama Urbana, algunos testigos indicaron que la víctima conducía su motovehículo Honda CB 250 por avenida 143 desde 524 hacia 526 y que, al pasar por un lomo de burro, habría perdido el control y cayó bruscamente sobre la cinta asfáltica, derrapando varios metros.

Asimismo, aseguraron que la víctima no tenía el casco colocado y que golpeó su cabeza contra el pavimento, quedando tendida. Cabe mencionar que personal del SAME llegó al lugar, pero no pudo hacer más que constatar el fallecimiento de la mujer, la cual fue identificada como Evelyn Elizabeth Garropoli.

“Que en paz descanses y Dios proteja siempre a tu pequeño. Quedó pendiente esa salida... sinceramente no lo puedo creer… fuerzas para toda la familia”, dijo una amiga de la damnificada, conmocionada por el trágico hecho.