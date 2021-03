Un nene fue hospitalizado tras ser atacado por un pitbull

Momentos de suma tensión se vivieron ayer en un sector de barrio Aeropuerto cuando un perro atacó a un niño y lo mordió, por lo que el chico debió ser hospitalizado y la situación pudo haber sido peor de no haber sido rescatado por los vecinos, informaron fuentes policiales.



Por lo que este medio pudo averiguar, el can, de raza pitbull, agredió al menor, de 10 años, en la calle 5 entre 618 y 619, en plena vía pública. Pronto la mandíbula del animal aprisionó al nene y tuvieron que intervenir los frentistas que allí estaban y captaron la escena para que la situación no pasara a mayores. Estas personas decidieron intervenir y lograron ahuyentar al perro.



Instantes después, con diversas heridas en diferentes partes del cuerpo, la víctima fue trasladada de urgencia hasta el hospital de Niños Sor María Ludovica, donde ingresó en urgencias. Fue revisado sin pérdida de tiempo por los profesionales, que contaron las lesiones y procedieron a suturarlas. “Por suerte se trató de un susto y la vida del chico no corre peligro alguno”, admitió un vocero ante Trama Urbana, para después añadir: “Pudo haber sido todavía mucho peor, más por las características del animal involucrado”.



En tanto, familiares del damnificado se acercaron hasta la vivienda donde reside el pitbull y dialogaron con sus dueños, pero la propietaria “no quiso hacerse cargo de lo sucedido y tampoco entregó la libreta sanitaria” del can. Ante esto, los allegados del nene esperan una pronta respuesta porque, de lo contrario, están dispuestos a llevar el caso a la Justicia platense, para que ellos decidan.