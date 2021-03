Un hombre fue apuñalado por su hijastro

Un menor, de 17 años, se vio envuelto en un confuso y violento episodio, que dejó como saldo un hombre herido de una puñalada en las costillas. El implicado, que es el hijastro de la víctima, quedó aprehendido.



El sangriento hecho tuvo lugar en la localidad de Berisso, más precisamente en la zona de 26 y 153, cuando por motivos a establecerse el muchacho y su tutor comenzaron una pelea. La misma fue subiendo cada vez más de tono hasta que en determinado momento de la confrontación el menor tomó un cuchillo y atacó furiosamente al damnificado.



Consumado el hecho, los demás presentes dieron aviso al 911 y un móvil del Comando de Patrullas de Berisso llegó al lugar acompañado de una ambulancia del SAME. Los médicos rápidamente inspeccionaron a la víctima y decidieron trasladarlo hasta el hospital Larraín.



Una vez en el nosocomio, los médicos que constataron que presentaba una herida punzocortante en zona intercostal izquierda, por lo que debieron realizarle las correspondientes curaciones.



Por su parte, mientras esto sucedía, los uniformados que se encontraban en el lugar del hecho aprehendieron al sospechoso, ya que el mismo había permanecido en el inmueble hasta que llegó el móvil policial. Se procedió a trasladarlo hasta la dependencia de la comisaría Segunda de Berisso, con jurisdicción en la zona.



Una vez en la seccional se le iniciaron actuaciones por el delito de “lesiones”, manteniéndose comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción del joven N° 3, que solicitó las diligencias pertinentes.



Por su parte, tras ser atendido en el hospital y constatarse que su vida no corría peligro, según el personal médico el damnificado se retiró del nosocomio por su propia voluntad, a pesar de no haber recibido el alta médica.

En 122 y 58



Por su parte, este fin de semana también se registró una pelea en un bar ubicado en la zona de 122 y 58. Allí, un móvil de la Fuerza que pasaba por el lugar observó como del interior salieron dos personas discutiendo a los empujones, donde uno de ellos se dio la fuga corriendo, procediéndose a la interceptación del otro sujeto, quien comenzó a forcejear con los efectivos hasta lograr ser reducido.



Efectuado un cacheo sobre el mismo, se halló entre sus ropas un cuchillo con mango de madera color negro y una hoja de aproximadamente 10 centímetros de largo, procediendo a su aprehensión y traslado a la seccional.