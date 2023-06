Una estudiante fue hospitalizada tras una brutal agresión en un colegio platense

Los episodios de extrema gravedad en los colegios platenses –tanto en el interior de los establecimientos como en la puerta o en las adyacencias– no se detienen. En las últimas horas hubo que lamentar un gravísimo hecho que podría haber acabado con la vida de la víctima, quien culminó hospitalizada y hasta con un cuello ortopédico, tras haber sido violentamente atacada por al menos otra compañera, señalaron ayer fuentes oficiales consultadas por este multimedio.

Por causas que están siendo investigadas y la Justicia de nuestra ciudad deberá dilucidar, todo se desarrolló en la Escuela Media número 26, emplazada en la calle 4 entre 62 y 63, del barrio El Mondongo.

La madre de la víctima, una menor que asiste a segundo año, indicó que desde hacía un tiempo venía su­friendo de bullying y que luego todo empeoró, ya que recibió, más allá de las burlas, una terrible golpiza que la dejó malherida.

“Casi la matan”, aseveró su progenitora, desesperada ante la pasividad de las autoridades de la institución educativa. No está todavía establecido cómo sucedieron los hechos, pero la chica debió ser trasladada a un hospital, donde, debido a la gravedad de las lesiones, tuvieron que colocarle un cuello ortopédico. Tras esto, luego de determinarse que se encontraba fuera de peligro, recibió el alta y regresó a su hogar.

Cambio de escuela

Indignada y molesta por la situación muy grave, la madre se dirigió al colegio para exigir explicaciones, pero no recibió la respuesta que esperaba. “Cuando fui a pedir explicaciones, como réplica me dijeron que saque a mi hija de la escuela. Es una locura. Deben expulsar a quien casi la mata a ella. Me la dejaron con cuello ortopédico y los directivos no hicieron nada”.

Ante esto, y para judicializar la causa, la mujer no dudó en acercarse hasta la comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, para radicar la correspondiente denuncia y que se investigue lo sucedido, que pudo haber terminado de manera trágica.

“Ya no sé a quién recurrir. Encima me dicen que saque a mi hija del colegio, pero tengo a mis tres hijos ahí, no puedo cambiar mi vida por estos inoperantes”, relató ante el canal de cable TN.

Pese a la gravedad, aún no se tomó ninguna medida para las responsables del suceso.